« حماس »: لم نشارك في أي لقاءات أو مؤتمرات حضرها إسرائيليون

فلسطين اليوم : غزة

نفت حركة "حماس" أن تكون قد شاركت في مؤتمر بمدينة جينيف السويسرية شاركت فيه شخصيات إسرائيلية، وأكدت أن سياستها تقضي بعدم المشاركة في أي لقاءات أو مؤتمرات يحضرها إسرائيليون.

وأكدت الحركة في بيان لها اليوم الاثنين أن ما نشرته صحيفة الشرق الأوسط اللندنية في عددها يوم أمس الأحد (23/8)، حول ما زعمته "ورشات عمل بسويسرا لبحث السلام، تجمع شخصيات من حماس وإسرائيل" لا أساس له من الصحة.

وقال البيان: "إننا في حركة "حماس" نؤكد أنه لا أساس من الصحة لما ورد في التقرير المذكور عن مشاركة حماس في المؤتمر .وإنه رغم علاقات "حماس" الدولية الواسعة، إلا أن سياسة الحركة تقضي بعدم المشاركة في أي لقاءات أو مؤتمرات يحضرها إسرائيليون".