استشهاد مواطن وإصابة آخر برصاص الاحتلال في منطقة العطاطرة

فلسطين اليوم – غزة

استشهد مواطن فلسطيني متأثر بجراحه التي أصيب بها بعد أن أطلقت قوات الاحتلال نيرانها باتجاه المواطنين في منطقة العطاطرة شمال بيت لاهيا مساء اليوم الاثنين.

وأفادت مصادر طبية أن المواطن عطا الحسومي (20 عاما) استشهد بعد اصابته برصاص قوات الاحتلال وبقائه ينزف حتى الموت في منطقة العطاطرة ، فيما اصيب اخر بجروح حرجة.

وكان الدكتور معاوية حسنين مدير عام الإسعاف والطوارئ بوزارة الصحة أكد ان الجانب الإسرائيلي أبلغهم مساء اليوم بوجود مصابين من المزارعين في منطقة العطاطرة شمال بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأوضح حسنين خلال تصريحات لـ " فلسطين اليوم " أنه تم نقل أحد المصابين لمستشفى كمال عدوان شمال القطاع، واصفاً حالته بالمتوسطة، فيما منع جنود الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إلى المزارع الآخر المصاب، مشيراً إلى انه ظل ينزف في المكان حتى استشهاده.