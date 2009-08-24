القرضاوي: الإنسان كلما ارتفع عن الأرض تأخرت وقت إفطاره

فلسطين اليوم- وكالات

أصدر رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور يوسف القرضاوي الأحد فتوى بشأن تحديد وقت الإفطار للمسافرين عبر الطائرة، اعتبر فيها أن موعد الإفطار لهؤلاء هو مغيب شمسهم التي يرونها، لا البلد الذي هم فوقه.

وحسب الفتوى لا يتبع ركاب الطائرة في إفطارهم الدولة التي يسافرون منها ولا التي ينوون التوجه إليها ولا التي هم فوقها، وإنما بمغيب الشمس التي يرونها بأم أعينهم.

وقال القرضاوي إنه فوجئ حين عودته من القاهرة إلى الدوحة في أول يوم من رمضان بقائد الطائرة الأجنبي غير المسلم يعلن أنه حان وقت الإفطار "مع أن الشمس ساطعة والنهار بين"، مشيراً إلى أن حجة قائد الطائرة كانت "أن المغرب تحتنا قد حل".

وسرد القرضاوي تفاصيل حوار دار بينه وبين ركاب الدرجة الأولى الذين كانوا بجنبه، حيث قال لهم "لا يجوز لكم أن تفطروا قبل غروب الشمس، فإن مغربنا لم يحن بعد، هل يصح أن تصلوا المغرب الآن؟ قالوا: لا، قلت: فكذلك الإفطار لا يجوز قبل الغروب".

ولفت القرضاوي إلى أن "الإنسان كلما ارتفع عن الأرض تأخرت شمسه في الغروب، وكذلك الناس الذين يعيشون في الجبال أو المناطق العالية يتأخر مغربهم عن الذين يعيشون قريبا منهم في السهول".

وطالب القرضاوي الخطوط القطرية -التي وقعت عليها الحادثة- وسائر خطوط الطيران العربي أن ينبِهوا قادة الطائرات أن يراعوا هذا الأمر ويلتزموا بالإفطار بعد غروب الشمس.