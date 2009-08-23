في خطوة انتقامية.. إسرائيل تمنع الصحافيين السويديين من دخول قطاع غزة

فلسطين اليوم- ترجمة خاصة

قرر مكتب الصحافة الإسرائيلية عرقلة منح تصاريح دخول لقطاع غزه لمراسل ومصور الصحيفة السويدية ( ابتونبلدت) وذلك في أعقاب التقرير الذي نشرته الصحيفة واتهمت فيه الجنود الإسرائيليين بقتل فلسطينيين وبيع أعضائهم.

وقد قدم المراسل والمصور طلبا لمكتب الصحافة الإسرائيلي لدخول غزة ولكن المكتب رد عليهم قائلا "عليكم الانتظار ثلاثة أشهر حتى أن تحصلوا على تصريح الدخول لغزة". وقال رئيس مكتب الصحافة الإسرائيلي داني سيمان مستهزءاً "من المحتمل أن نفحص للمصور والمراسل السويديين نوع دمائهما لنعرف إن كان الاثنان مناسبين للتبرع بأعضاء".

وذكر موقع معاريف بأن وزير الحرب الإسرائيلي ايهود براك بعث برسالة لوزير الخارجية السويدي طالبه فيها أن تنبذ الحكومة السويدية ما نشرته صحيفة ( افتونبلد) بان الجيش الإسرائيلي قتل فلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزه للمتاجرة بأعضائهم. ووفقا لمعاريف فقد قال براك بان الجيش الإسرائيلي هو جيش أخلاقي والتهم الموجهة له ما هي إلا بمثابة أكاذيب.