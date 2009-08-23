الشيخ حبيب يحمل عبر "فلسطين اليوم" السلطة المسؤولية عن ممارساتها ضد عناصر المقاومة

فلسطين اليوم– غزة

حملّت حركة الجهاد الإسلامي اليوم الأحد، السلطة الوطنية في الضفة الغربية مسؤولية تكرار حملات الاعتقال ضد أبناء الحركة، واصفةً إياها بالمشينة.

واعتبر الشيخ خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في حديث لـ"فلسطين اليوم"، أن ممارسات الأجهزة الأمنية للسلطة بحق أبناء حركة الجهاد الإسلامي وفصائل المقاومة ، تعمل على خدمة أمن الاحتلال وليس أمن شعبنا.

وكانت استخبارات السلطة قد اعتقلت اليوم 3 عناصر من حركة الجهاد الإسلامي في مخيم نور شمس ومدينة طولكرم.

وحذر حبيب، من تكرار مثل هذه الممارسات, موضحاً أن حركته وجهت عدة رسائل لأجهزة السلطة في رام الله لإيقاف حملاتها ضد قيادة الحركة ولكن دون جدوى.

وعن تأثير هذه الممارسات على جوله الحوار القادمة قال حبيب: "إن هذه الممارسات من شأنها أن تعيق جولة الحوار لما لها من تأثيرات سلبية، لأنه من المفترض أن تكون هناك أجواء ايجابية للحوار.