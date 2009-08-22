جيش الاحتلال يوقف بناء مستشفى فلسطيني لأنه قريب من معسكر للجيش‏

فلسطين اليوم – "ترجمة خاصة"

كشف موقع المستوطنين 7 الإسرائيلي أن جيش الاحتلال أعاد للسلطة الفلسطينية خطة (خارطة بناء) لبناء مستشفي في مدينة بيت لحم بالقرب من معسكر شيدما العسكري.

ووفقا للمعلومات فقبل شهر قدمت السلطة الفلسطينية خارطة لبناء المستشفي ولكن عندما درسها قادة جيش الاحتلال اتضح بان قطعة البناء التي ستبني عليها المستشفي ستأخذ جزء من التلة المقام عليها معسكر( شيدما) العسكري والأمر يتخالف مع خطة البناء الخاصة بالإدارة المدنية والجيش الإسرائيلي في منطقة بيت لحم لذلك تم إرجاع الخطة للفلسطينيين لإجراء تعديلا عليها.

وطلب الإسرائيليون من الجانب الفلسطيني أن يتم بناء المستشفي بالاتجاه الشمالي الغربي نحو بيت ساحور وليس باتجاه التلة المقامة عليها القاعدة العسكرية شدما.

ووفقا لضابط إسرائيلي إذا قام الفلسطينيون بتعديل خطة بناء المستشفي فلازال أمامهم الحصول على إذن من وزير الحرب الإسرائيلي أيهود براك، وحسب أقواله إن عدل الفلسطينيون خارطة البناء ففي نهاية المطاف سيسمح لهم براك بالبناء.