السعودية: 20 قناة لنقل الترجمة الفورية لصلاة التراويح بالحرمين

فلسطين اليوم- وكالات

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية بالسعودية أنها أكملت التنسيق والتعاون مع قرابة 20 قناة فضائية لنقل مشروع الترجمة الفورية لصلاة التراويح من المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف خلال شهر رمضان لهذا العام، بحسب تقارير إعلامية الجمعة 21-8-2009.

وأضافت أن التلفزيون السعودي سيبث لهذا العام وعبر قنواته المتعددة صلاتي التراويح والتهجد إلى العالم الإسلامي ومشاهدي القناة الأولى في جميع أنحاء العالم عبر الأقمار الصناعية مع إتاحة الفرصة للقنوات الراغبة بالنقل المباشر لهذه الشعائر دون مقابل.

وقال مستشار وزير الشؤون الإسلامية ومدير المشروع الشيخ طلال بن أحمد العقيل، بحسب تقارير إعلامية اليوم الجمعة إن فريق العمل انتهى من خطوات عمل المشروع من خلال برنامج حاسوبي حديث ومتطور يضمن في بث خطوط الترجمة بوضوح ونقاء وصفاء تساهم في القراءة السريعة والمتابعة الدقيقة بشكل مريح للنظر.

وأضاف أن وزارة الشؤون الإسلامية قد استفادت من تجارب الأعوام السابقة واكتسب فريق العمل خبرة إدارية وفنية وعلمية تضمن حسن وسلامة التنفيذ.

وأشار إلى أن الترجمة الفورية لصلاة التراويح باللغة (الإنجليزية) ستكون من المسجد الحرام عبر القناة الأولى وباللغة (الفرنسية) من المسجد النبوي الشريف عن طريق القناة الثانية.

وأوضح العقيل أن الوزارة تسعى من خلال هذا المشروع العظيم إلى إيصال معاني القرآن الكريم كافة المسلمين في أنحاء الأرض ولغير المتحدثين باللغة العربية مع ايصال المعاني الكريمة والتوجيهات السامية التي وردت في كتاب الله العظيم لتصل إلى أكبر شريحة من الناس عبر القنوات الفضائية والنقل المباشر بالتزامن مع بث صلاتي التراويح والقيام من الحرمين الشريفين ليتعرف عليها المسلمون وغيرهم بما يحقق نشر معاني القرآن الكريم لمن يتابع هذا الحدث المهم في الشهر الفضيل.

من جهة أخرى، أكدت تقارير إعلامية اليوم الجمعة أن شهر رمضان يبدأ السبت 22-8-2009 في معظم الدول العربية والإسلامية.

وأضافت أن كلا من السعودية وقطر والإمارات والكويت واليمن ومصر وسوريا ولبنان والأردن والأراضي الفلسطينية والوقف السني في العراق وتونس وماليزيا وإندونيسيا والجزائر وموريتانيا وتونس أكدوا أن السبت أول أيام شهر رمضان، فيما أعلنت كل من تركيا وليبيا ودول البلقان والمجلس الشيعي الأعلى في لبنان أن اليوم الجمعة هو أول أيام رمضان الكريم