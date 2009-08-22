مبعدو المهد بغزة يناشدون السلطة بالتدخل العاجل لإنهاء معاناة زملائهم في إيطاليا

فلسطين اليوم- غزة

ناشد مبعدو كنيسة المهد بغزة, السلطة الفلسطينية بالتدخل العاجل لإنهاء معاناة زملائهم المبعدين في إيطاليا, مؤكدين أن الحكومة الإيطالية تمارس التضييق عليهم منذ أكثر من عامين وذلك بعدم الإيفاء بالالتزامات المطلوبة منها تجاههم.

وقال المبعد فهمي كنعان المتحدث باسم مبعدي غزة, في تصريح له اليوم السبت: " إخواننا المبعدون في إيطاليا معتصمون الآن في السفارة الفلسطينية هناك, حيث تمارس الحكومة الإيطالية التضييق عليهم وتحاول مراراً طردهم من إيطاليا".

وعبر المبعد كنعان عن استيائه الشديد للتقصير الكبير من قبل السلطة الفلسطينية في موضوع المبعدين, موجهاً انتقاده للمؤتمر السادس لحركة فتح قائلاً: " إنه لم يتطرق إلى قضية المبعدين على الإطلاق رغم أنه عُقد في بيت لحم مسقط رأس المبعدين".

واستغرب من التقصير الإعلامي تجاه قضية المبعدين, معبراً عن استياء كافة المبعدين من عدم طرح قضيتهم باستمرار في وسائل الإعلام حيث مضى على إبعادهم ثماني سنوات يعانون ألم البعد والفراق عن الأهل والأحبة .