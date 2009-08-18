حملة أوروبية: منع القاهرة وفد « الصحة » الفلسطيني من زيارة سويسرا « إحكام للحصار الإسرائيلي »

فلسطين اليوم – غزة

انتقد "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة" وجمعية الحقوق للجميع في سويسرا بشدة قيام السلطات المصرية بمنع وفد وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة من زيارة سويسرا عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.

وقال أنور الغربي، رئيس جمعية الحقوق للجميع، والعضو المؤسس في الحملة الأوروبية، في تصريح مكتوب، وصل "قدس برس" نسخة منه: "نأسف لعدم سماح السلطات المصرية بمغادرة وزير الصحة الفلسطيني الدكتور باسم النعيم والوفد المرافق له قطاع غزة، حيث كان من المقرر أن يزور سويسرا ليعرض الأوضاع الصحية في غزة ويطلع على المشروعات الإنمائية في المجال الصحي التي ستنفذ بمشاركة عدد من الجمعيات السويسرية".

وأشار الغربي إلى أنه من شأن منع الوزير نعيم من مغادرة قطاع غزة "إحكام الحصار الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية"، داعياً السلطات المصرية إلى تحمل مسؤولياتها الأدبية والقانونية إزاء سكان القطاع "من أجل اتخاذ تدابير ملموسة وعاجلة تهدف إلى التخفيف من معاناة الشعب المحاصر في غزة وفتح معبر رفح بشكل قانوني ودائم بين قطاع غزة ومصر"، كما قال.

وناشدت الحملة الأوروبية وجمعية حقوق للجميع السلطات السويسرية "لاتخاذ التدابير الضرورية من أجل وضع حد لحصار الشعب الفلسطيني في غزة"، داعية المسؤولين في سويسرا إلى العمل لوضع حد لهذه المأساة الجارية في قطاع غزة.