تحري هلال رمضان بالسعودية الخميس

فلسطين اليوم-وكالات

دعت المحكمة العليا في السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الخميس المقبل التاسع والعشرين من شهر شعبان الموافق العشرين من أغسطس/آب.

وقال البيان الصادر من المحكمة "نظراً لثبوت رؤية هلال شهر شعبان ليلة الخميس الموافق 1/8/1430هـ حسب تقويم أم القرى، فإن المحكمة العليا بالمملكة ترغب من عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الخميس الموافق 29/شعبان/1430هـ، أي ليلة الجمعة الثلاثين من شهر شعبان لعام 1430هـ حسب تقويم أم القرى، الموافق 21 أغسطس/آب".

وقد اعتمدت المحكمة العليا السعودية للمرة الأولى رؤية الهلال بواسطة المناظير إلى جانب العين المجردة، وأهابت بمن يراه عبر هذه الوسائل إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته لديها.

وفي تونس أعلن أن لجان التحري ستتوجه مساء الخميس في عدد من مناطق البلاد لرصد هلال الشهر الكريم ليعلن -في ضوء ما ستتوصل إليه هذه اللجان- مفتي الجمهورية دخول هذا الشهر يوم الجمعة أو يوم السبت باستكمال الثلاثين.

أما فلكيا فقد استبعدت مصادر المعهد التونسي للأرصاد الجوية رؤية هلال

الشهر الكريم في تونس مساء الخميس المقبل باعتبار أن عملية الاقتران ستتم في الساعة الحادية عشرة ودقيقتين حسب التوقيت المحلي، وسيكون غروب قمر الشهر الكريم قبل غروب الشمس لنفس اليوم بنحو خمس دقائق مما يجعل رؤيته متعذرة.