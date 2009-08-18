سلطات الاحتلال ترفض تقديم المستلزمات الطبية الواقية للأسرى من انفلونزا الخنازير

فلسطين اليوم-وكالات

أفادت الأسيرة الدكتورة ماجدة فضة خلال جلسة استئناف عقدت لها اول من أمس، في سجن عوفر، أن إدارة سجن "هشارون" رفضت إدخال اللوازم الطبية الواقية من الإصابة بالأمراض، ومنها الكمامات الصحية والطعم الخاص بانفلونزا الخنازير.

وقالت فضة لمحامي مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان: "تقدمنا بطلب لإدارة المعتقل بغرض السماح لنا بإدخال الكمامات والمواد المعقمة والمطهرة، بعد سماعنا خبر إصابة عدد من الأسرى بانفلونزا الخنازير، إلا أن إدارة المعتقل ردت طلبنا ولم تستجب لتلك الدعاوى المتكررة".

من جهتها، وفي بيان لها، حملّت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان إدارة السجون الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عما يمكن أن ينتج عن مثل هذه الممارسات بحق الأسرى والأسيرات، من منع للأدوية والطعم اللازم والكمامات الواقية لشتى الأمراض التي تتفشى داخل السجون.

وطالبت التضامن، المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل وحثها على تحمل مسؤولياتها تجاه الأسرى، وخاصة النساء والأطفال منهم، بما تنص عليه القوانين والمواثيق الدولية الراعية لحقوقهم.