شبان فلسطينيون يستقبلون « يعلون » بالزجاجات الحارقة في جنين

فلسطين اليوم – جنين

ألقى شبان فلسطينيين زجاجة حارقة تجاه أحد الجيبات العسكرية التي تحرس موكب الوزراء الإسرائيليين الذين وصلوا لمستوطنة حومش المخلاة القريبة من مدينة جنين شمال الضفة المحتلة.

وبحسب مصادر عبرية لم تقع إصابات وقامت قوات الاحتلال تقوم بأعمال التمشيط والبحث للقبض على ملقيي الزجاجة الحارقة والذين انسحبوا بسلام من المكان.

من جهته دعا نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير القضايا الإستراتيجية بوغي موشيه يعلون إلى دراسة السيطرة على مستوطنة حومش التي أخلاها رئيس الوزراء الأسبق ارييل شارون خلال خطة الانسحاب أحادي الجانب.