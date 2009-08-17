مصر تمدد فتح معبر رفح أمام مئات المعتمرين من القطاع

فلسطين اليوم-غزة

قررت السلطات المصرية اليوم الاثنين تمديد فتح معبر رفح البري ليوم ثالث، لتمكين باقي معتمري قطاع غزة من العبور عبر أراضيها إلى الأراضي الحجازية.

وأكدت مصادر نشطة على معبر رفح الحدودي على الجانب الفلسطيني، لـ "معا" انه عبر في ساعات صباح اليوم حافلتان تقلان 100 معتمر.

وذكرت المصادر ان حوالي 521 معتمرا غادروا القطاع أمس على متن 11 حافلة بعد أن سمحت السلطات المصرية بدخولهم، في حين تم ارجاع 29 معتمرا.

ومن المتوقع أن يبلغ عدد المسافرين عبر معبر رفح اليوم حوالي 950 معتمرا، تقلهم 19 حافلة ليصل عدد المعتمرين الذين غادروا القطاع في الثلاثة ايام 2400 معتمر بعد أن كان غادر في اليوم حوالي 900 معتمر.

وبينت ذات المصادر أن المشكلة تكمن في مكاتب شركات الطيران المتواجدة في قطاع غزة التي لم تستطع توفير تذاكر طيران للمعتمرين.