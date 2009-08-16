جامعة الأزهر بغزة تحصل على اعتماد برنامج ماجستير علوم المياه والبيئة

فلسطين اليوم-غزة

هنأ الأستاذ الدكتور يوسف أبو مايلة مدير معهد المياه و البيئة بجامعة الأزهر بغزة خلال لقاء أجرته معه دائرة العلاقات العامة صباح اليوم إدارة الجامعة وأبنائه طلبة الدراسات العليا بمناسبة اعتماد ماجستير (علوم المياه والبيئة) من قبل وزارة التربية والتعليم العالي بعد الجهود التي بذلت للحصول على اعتماده منذ عامين.

وأكد أ.د أبو مايلة أن فكرة البرنامج جاءت لتعزيز دور الباحثين في مجال "علوم المياه والبيئة" في المجتمع الفلسطيني، نظراً لحاجة المجتمع الماسة لبرنامج يركز على الأسس العلمية للدراسات والبحث في مجال المياه والبيئة، ويساعد في بناء الكفاءات وتعزيز القدرات لدى الطلبة من خلال تسليط الضوء على المشاكل البيئية التي تتصدر اهتمام المواطن.

وأشار أبو مايلة في نهاية حديثه إلى الإعداد لتسجيل الطلبة يجري حالياً بالتعاون مع عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي بالجامعة، على أمل أن يبدأ التدريس مع بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2009/2010.