جيش الاحتلال يعتدي على متضامنة أجنبية ويعتقل شابا في الضفة

فلسطين اليوم-رام الله

داهم جيش الاحتلال عددا من القرى الفلسطينية، اليوم، وقام بتفتيش مجموعة من البيوت واعتقال عدد من المواطنين.

وأوضح مصدر أمني أن متضامنة أجنبية أدخلت إلى المستشفى الأهلي بمدينة الخليل، نتيجة الاعتداء عليها من قبل جنود الاحتلال في بلدة صافا، أثناء تصديها مع المواطنين لاعتداءات المستوطنين على أراضي البلدة.

وأضاف المصدر، أن جنود الاحتلال المتواجدين على حاجز حواره العسكري القريب من نابلس اعتقلوا الشاب محمد رضا نصاصرة ' 27 عاما' من بلدة بيت فوريك بالمحافظة، كما اقتحمت قوة من جيش الاحتلال مدينة نابلس، وأجرت عمليات تفتيش ومداهمة لعدد من المنازل في منطقة شارع الطور وشارع فطاير ولم نبلغ عن اعتقالات.

واقتحم جنود الاحتلال كذلك قرية عارورة في محافظة رام الله والبيرة، وقام ما يسمى بضابط المخابرات الإسرائيلية، بإعطاء تباليغ لعدد من المواطنين لمراجعتهم، عرف منهم: رشاد علي مصفر، ونور عبد الرحمن العاروري، فيما لم يبلغ عن وقوع اعتقالات.

وفي محافظة أريحا والأغوار، وضع جيش الاحتلال مكعبات إسمنتية مكتوب عليها 'مناطق إطلاق نار ممنوع الاقتراب' باللغتين العربية والعبرية، على امتداد الشارع الرئيسي في منطقة الجفتلك وعلى مسافة (4-5)كم بين كل مكعب.