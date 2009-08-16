نقلاً عن الجزيرة نت: اتهام مقربين لدحلان بتمويل جند الله

فلسطين اليوم- غزة

قالت "الجزيرة نت" اليوم الأحد، أنها علمت من مصادر فلسطينية موثوقة أن حكومة غزة حصلت على وثائق قبل مهاجمة معقل "جند أنصار الله في رفح تؤكد سعي الجماعة لمهاجمة المقار الأمنية في قطاع غزة واستهداف قياديين من حركة (حماس)، وتثبت حصولها على أموال من دولة عربية ومن مقربين من محمد دحلان النائب عن حركة التحرير الفلسطينية (فتح).

وحسب موقع الجزيرة نت فقالت المصادر، التي اشترطت عدم ذكر اسمها، إن الوثائق عرضت في جلسة حكومية قبل شهرين، واقترح وزير حينها محاورة الجماعة ومحاولة إبعادها عن نهجها "الهجومي المتشدد والتكفيري".

وتحدثت المصادر عن وساطات علماء دين وقياديين في لجان المقاومة الشعبية باءت بالفشل، ليتبعها إعلان زعيم الجماعة عبد اللطيف موسى الجمعة الماضية ما سماها إمارة إسلامية تبدأ من رفح.

وقتل موسى وآخرون من جماعته في اشتباكات مع قوات حكومة غزة في رفح الحدودية، وتجري أجهزة أمنية تفتيشات واسعة وتدقيقات للوصول إلى عناصر غير معروفة من التنظيم الذي يخشى أن يستأنف نشاطه.

وحسب المصادر توصل جهاز الأمن الداخلي في حكومة غزة، إلى مراسلات خاصة بالجماعة تدعو إلى محاربة حكومة غزة والإخلال بالأمن والتأثير على أفراد كتائب القسام وحماس لينضموا إليها.

كما تحدثت عن معلومات تفيد بتلقي الجماعة أموالا وأجهزة من مخابرات دولة عربية ومن مقربين من محمد دحلان.

وكانت الجماعة تبنت تفجير حفل زفاف قبل نحو شهرين كان يحضره أقارب لدحلان في مدينة خان يونس، وجرح فيه العشرات.

وقالت المصادر إن حكومة غزة ستعقد مؤتمراً صحفياً بغزة تعلن فيه هذه المعلومات ومعلومات أخرى يٌتحقق من صحتها.