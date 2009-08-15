هجوم بالقذائف على قاعدة اسبانية غرب أفغانستان

فلسطين اليوم-وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الاسبانية ان القاعدة العسكرية الاسبانية في هراة غرب افغانستان تعرضت لهجوم بالقذائف مساء الجمعة في ثاني عملية من النوع خلال اسبوع، بدون ان يسفر الامر عن وقوع ضحايا.

وافادت الوزارة في بيان "اطلقت سبع قذائف ليل (الجمعة السبت) بدون وقوع خسائر في الارواح".

وهو ثاني هجوم في اقل من اسبوع على هذه القاعدة بعدما اطلقت عليها الاحد الماضي ست قذائف لم تسفر عن اصابات.

وتنشر اسبانيا حاليا نحو 1230 عسكريا في غرب افغانستان في اطار القوة الدولية للمساعدة على ارساء الامن في افغانستان (ايساف) التابعة للحلف الاطلسي، وبينهم 150 عنصرا ارسلتهم الحكومة الاشتراكية موقتا لتعزيز قواتها عشية الانتخابات الرئاسية الاقليمية الافغانية المقررة في العشرين من اب (اغسطس).

وتعد "ايساف" نحو 64500 عسكري.