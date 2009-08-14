السيد نصر الله: نقول للقادة الإسرائيليين إذا قصفتم بيروت فسنقصف "تل أبيب

فلسطين اليوم- وكالات

قال السيد حسن نصرالله الامين العام لحزب الله اللبناني في خطاب مساء اليوم الجمعة، ان اسرائيل لم تعد دولة لايمكن التغلب عليها، وعادت علامة الاستفهام حول اصل بقاء دولة اسرائيل، ليس فقط لدى الاعداء وانما لدى الاصدقاء كذلك .

واكد السيد نصر الله ان التهديدات وكل الضجيج الذي نسمعه من الاسرائيليين لا يؤشر على حرب قريبة على لبنان ، وان لهذه التهديدات اهداف اخرى منها الحرب النفسية، بالاضافة الى اعاقة تشكيل الحكومة اللبنانية، وللضغط على حزب الله للعدم المشاركة بالحكومة، الاحتلال يؤلمه ويزعجه ان تكون هناك حكومة توافق وطني . واعادة التوتر الى لبنان وتعطيل مهمة اليونفيل.

وقال السيد نصر الله ان اسرائيل ليس بيدها شيء عندما تخرج بتهديدات وتصريحات، مضيفا :" عندما تسكت اسرائيل يجب ان نكون حذيرين".

ودعا الى ضرورة الاسراع في تشكيل حكومة التوافق الوطني، كون هناك حاجة معيشية وسياسية لهذه الحكومة، وان يشارك حزب الله بفعالية في هذه الحكومة.

وقال من يتصور انه يستطيع ان يحمي شعبه من خلال التحالفات يجب ان ينتبه ويستفيد من كل تجارب التاريخ لانه سيكون مصيره في سوق النخاسة السياسية ، اي شعب تحميه قوته الذاتيه ووحدته وتصميمه على العيش بكرمة ".

واضاف الأمين العام لحزب الله :نعدكم بالنصر دائما ومجددا، نحن من خلال المعرفة نعرف هذا اليقين، وقال انا حاضر ان اكرر لكم بيقين اكثر بالنصر مجددا".

واكد نصرالله: اذا قصفت اسرائيل الضاحية الجنوبية سنقصف تل ابيب، ونحن قادرون على قصف اي قرية في بلادكم وعلى امتداد المساحة ".