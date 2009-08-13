مساعد ميتشل يبحث في سوريا « السلام الشامل » في المنطقة

فلسطين اليوم-وكالات

أجرى مساعد بارز للمبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط جورج ميتشل مناقشات مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم لبحث العلاقات الثنائية ومسائل تحقيق السلام الشامل والدائم في المنطقة.

وقال مصدر مسؤول في السفارة الأميركية في دمشق إن فريدريك هوف مدد إقامته في سوريا باعتباره مستشارا للمبعوث الخاص ميتشل.

وأضاف المصدر أن هوف تابع مع المسؤولين السوريين القضايا التي كانت بحثت إبان زيارة ميتشل إلى دمشق ولقائه مع الرئيس السوري بشار الأسد في شهر تموز (يوليو) الماضي.

ويترأس هوف وفدا أميركيا يضم مسؤولين وعسكريين وسياسيين لمناقشة مجموعة من الملفات التي كانت تصر دمشق على طرحها كحزمة واحدة سياسية وأمنية.

وتأتي زيارة الوفد العسكري في سياق اتفاق على تطوير العلاقات الثنائية بين واشنطن ودمشق والتي تتخذ من الملف العراقي نقطة انطلاق لها. ويرغب الجانب الأمريكي في الحصول على مساعدة سوريا لتسهيل مهمة جلاء قواته عن العراق وهو أمر أبدت دمشق رغبتها في المساعدة فيه.

وكان التعاون الأمني بشأن العراق هدفاً رئيسياً لتقارب الولايات المتحدة مع سوريا الأمر الذي أدى إلى مساندة واشنطن لاستئناف مباحثات السلام بين سوريا وإسرائيل وإعلان أن واشنطن ستعيد سفيرها إلى دمشق بعد انقطاع دام أربعة أعوام.