علاج سرطان القولون بالأسبرين يخفض خطر الموت

فلسطين اليوم-وكالات

قال باحثون أمريكيون إن تناول المصابين بسرطان القولون والمستقيم للأسبرين بشكل منتظم، يخفض احتمال وفاتهم بهذا المرض. وأجرى الدكتور أندرو تي. تشان من المستشفى العام في ولاية ماساشوستس ومدرسة هارفارد الطبية في بوسطن وزملاؤه دراسة عن العلاقة بين استخدام الأسبرين وبقاء المرضى أحياء، شملت 1279 رجلاً وامرأة يعانون من سرطان القولون والمستقيم في مراحله الأولى والثانية والثالثة ولم ينتشر بعد في كافة الجسم.

ووجدت الدراسة التي نشرت في المجلة الأمريكية الطبية أن استخدام الأسبرين بعد تشخيص المرض يخفض بشكل كبير احتمال الموت بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 29'، كما يقلص احتمال الإصابة بأمراض أخرى بنسبة 21'.

وينصح الأطباء بالكشف المبكر على هذا المرض وتناول المأكولات التي تحتوي على ألياف للوقاية منه، مثل الخضروات الطازجة والخبز الأسمر المصنوع من القمح غير المقشور وممارسة الرياضة والاقلاع عن التدخين وإنقاص الوزن والبعد عن الضغوط النفسية.