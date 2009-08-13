حالتا وفاة اخريان جراء الاصابة بمرض انفلونزا الخنازير في إسرائيل

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

إرتفع عدد حالات الوفاة من جراء الاصابة بمرض انفلونزا الخنازير في اسرائيل الى 7 حالات اثر وفاة مريضين اليوم الخميس-وذلك حسب ما ذكرته إذاعة الاحتلال .

وأفيد ان أحد المريضين هو رجل في ال 40 من العمر ادخل الى مستشفى بيلنسون في بيتح تكفا قبل 3 ايام لاصابته بفشل كلوي.وكان هذا الرجل يعاني من ارتفاع الحرارة وتم تشخيص اصابته بمرض انفلونزا الخنازير .وقد تحسنت حالته الا انه اصيب صباح اليوم بسكتة قلبية مما ادى الى وفاته .

كما توفيت في مستشفى إيخيلوف في تل ابيب امرأة في ال 54 من العمر كانت تعاني من سرطان المعي الغليظ وتم تشخصي اصابتها بانفلونزا الخنازير .

وأوضحت وزارة الصحة الاسرائيلية ان العلاقة بين حالتي الوفاة ومرض انفلونزا الخنازير ليست مؤكدة غير انه لا يمكن استبعادها وذلك تقرر اعتبارهما حالتي وفاة ناجمتين عن مرض انفلونزا الخنازير.