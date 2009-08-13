إسرائيل تعترف أخيرا بإحراز تقدم في صفقة شاليط ..وحماس تكشف عن وجود طرف ثالث

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

ما زالت الأنباء متضاربة خلال الساعات الأخيرة حول الاتصالات الجارية في قضية الجندي الإسرائيلي الأسير في غزة جلعاد شاليت وإمكانية الإفراج عنه في إطار صفقة تبادل.

ونقلت صحيفة معاريف في عددها الصادر اليوم عن مصدر سياسي مسؤول قوله إن تقدما قد أحرز فعلا في هذه الاتصالات مما يمهد الطريق كما يبدو لإطلاق سراح شاليت.

أما مصدر في حركة حماس في قطاع غزة فأعرب عن اعتقاده بان هذه القضية لم تقترب بعد من نهايتها ولكنه أشار إلى أن طرفاً ثالثاً عرض على حماس أفكاراً جديدة تتعلق بصفقة التبادل.

وفي حديث مع مراسل الإذاعة العبرية رفض المصدر الحمساوي الكشف عن هوية الطرف الثالث أو طبيعة هذه الأفكار موضحا مع ذلك أنها لا تختلف كثيرا عن المقترحات التي تمت مناقشتها بين الاطراف المعنية حتى الان.

وقال مصدر اخر مقرب من قيادة حماس انه لا جديد في قضية شاليت.

وادلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل بتصريحات مماثلة في سياق مقابلة مع صحيفة الوطن القطرية قائلا انه ليس هناك اختراق في موضوع صفقة التبادل ولكن جهود الوساطة ما زالت مستمرة.

ومن ناحية اخرى نقلت صحيفة يديعوت احرونوت عن مصادر مصرية قولها ان هناك نشاطا اكثر جدية وتصميما من ذي قبل واتصالات مكثفة حول ملف شاليت غير ان صفقة التبادل لم تنجز بعد ولا يمكن تحديد موعد محتمل لتنفيذها.