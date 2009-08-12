كلنا مختلفون اي متشابهون -إسرائيل اليوم

بقلم: يهوشع سيبول

(المضمون: يجب الا يفرض على البشر في كل مكان معيار واحد لان الطبيعية عند البشر ان يكونوا مختلفين لا العكس - المصدر).

القتل الفظيع في شارع ايحاد هعام في تل ابيب افضى الى جراء استطلاعات للرأي، كشف أحدها عن حقيقة تثير الاهتمام هي ان 49 في المائة من الاسرائيليين يعتقدون ان اللوطية انحراف اي ظاهرة غير طبيعية. من يعتقد على نحو ان شخصا آخر غير طبيعي يعتقد في نفسه أنه طبيعي. لهذا ينبغي ان نفترض ان اولئك الـ 49 في المائة يرون أنفسهم طبيعيين. الى ذلك يظن اولئك الثلاثة ملايين ونصف من مواطني اسرائيل الذين يرون انفسهم طبيعيين ان الطبيعية صفة ايجابية.

تدل الطبيعية على نحو عام على ملائمة لعيار مقبول عند جماعة بشرية ما. تتغير المعايير كما تعلمون من مجتمع الى مجتمع ومن جماعة الى جماعة، والملائم لمعايير مقبولة في جماعة قد يبدو غير طبيعي على نحو ظاهر عند جماعات اخرى.

هل يمكن ان نقول ان البشر الطبيعيين يفترض أن يحرقوا الارامل مع جثث ازواجهن؟ وهل حارقوا الاراضي الارامل طبيعيون، هل يجوز ان نستنتج من ذلك ان الناس الذين لا يحرقون الارامل غير طبيعيين اي منحرفون؟ هل البشر الذين يختنون بناتهم طبيعيون؟ واذا كان هذا العمل الوحشي انحراف عن الطبيعية، فماذا نقول عن البشر الذين يختنون الاعضاء الجنسية لابنائهم؟

ان الكثير من البشر يسجدون خمس مرات كل يوم مع التلفظ بكلام ما. أهم طبيعيون؟ واذا كان كذلك أفمن لا يفعلون ذلك منحرفون؟ وماذا تقولون عن مبلغ طبيعية البشر الذين يمسكون بدجاجة يديرونها فوق رؤوس ابنائهم ثم يقطعون عنقها بعد ذلك؟ واذا كان البشر يتدفقون ملايين من جميع انحاء العالم لتقبيل حجر أيكونون طبيعيين؟ اذا كان كذلك فأن كل من لا يأتون افواجا لتقبيل الحجر ذاك هم غير طبيعيين؟

وما هو نوع البشر الذين يأتون افواجا الى تل كي يعلقوا قصاصات على أغصان شجرة ما تنبت في ذلك التل الذي يطل على مدينة كيوتو في اليابان – أهم طبيعيون؟ واذا كان يبدو لشخص ما ان هذا العمل ليس طبيعيا كثيرا، فما رأيه في البشر الذين يدسون قصاصات داخل صدوع في حائط بناه الاتراك في القدس؟ أهم طبيعيون؟ في الحي الذي اسكنه كانت تجول امرأة تخطب بالروسية نحو اشجار الجواد وكانت تتبل خطبها بشتائم عبرية. قالوا فيها انها غير طبيعية. بمقابلة ذلك، يوجد في مبنى ما في القدس 120 شخصا يخطبون بالعبرية ويشتم بعضهم بعضا. وفضلا عن انهم يعدون طبيعيين، يدفعون اليهم بسخاء عن ذلك العمل الذي بسببه صرفوا تلك الخطيبة من جواد تل ابيب وعالجوها بدعوى انها غير طبيعية.

من كل ما قيل آنفا يظهر ان مصطلح الطبيعية يعبر عن تشويه تم قبوله على أنه معيار في جماعة ما وتراه جماعة اخرى انحرافا. مصدر مصطلح معيار (نورما) باللاتينية معناه "مربع النجارين"، ويعني اداة يعلم بها النجارون كيف يعدون بدقة زاوية مقدارها 90 درجة تسمى زاوية مستقيمة.

يوجد في النجارة للزاوية المستقيمة – التي هي المعيار – اهمية كبيرة لمنح الكراسي والطاولات وقطع الاثاث المختلفة استقرارها. كل من يدعوا الى الطبيعية يريد ان يفرض على سائر الجنس البشري زاوية اعوجاجه نفسها، وان يجعل البشر قطع اثاث. لهذا لا شيء اشد انحرافا من الطموح الى جعل البشر طبيعيين. دعوا الانسان يعيش حياة، ولا تحاولوا ان تفرضوا عليه مربع النجارين عندكم، لان الانسان شجرة الحقل لا كرسي ولا تابوت جميع زواياه مستقيمة.