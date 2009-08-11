ليبرمان يزعم: الفلسطينيون دفنوا كل فرصة للتسوية

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

أبرزت صحيفة إسرائيل اليوم على صفحتها الثانية تصريحات وزير خارجية إسرائيل ، أفيغدور ليبرمان، ردا على قرارات مؤتمر فتح معتبرة أنها أشد التصريحات والردود الإسرائيلية من حيث لهجتها. وقالت الصحيفة إن ليبرمان قال في تعقيبه على قرارات فتح: "لقد دفنت قرارات مؤتمر فتح كل فرصة للتوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين في السنوات القريبة القادمة". ولفتت الصحيفة إلى أن ليبرمان اختار أن يدلي بهذه التصريحات خلال لقاء له مع عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي من الحزب الديموقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس الأمريكي براك أوباما.

وقال ليبرمان إن الوضع الفلسطيني الراهن حيث لا توجد جهة فلسطينية واحدة تتحدث باسم الفلسطينيين، بل حماسستان في غزة وفتح لاند في الضفة، مع ما يرشح عن مؤتمر فتح لا يبقي أي فرصة للتوصل إلأى تسوية شاملة مع الفلسطينيين.

واعتبر ليبرمان أن قرارات فتح هي قرارات متطرفة ولا مساومة فيها بشأن القدس، أو حق العودة ولا الكتل الاستيطانية، وبالتالي فهي تخلف هوة بيننا وبينهم لا يمكن جسرها".

في المقابل نشرت الصحيفة ان رئيس الكنيست، روبي ريفلين، ووزير الداخلية إيلي يشاي قاما بجولة في مستوطنة معاليه أدوميم شرقي شمالي القدس، وفي المنطقة إي 1 التي تربط بين المستوطنة وبين القدس ليعلنا أن إسرائيل ستواصل البناء في المكان حتى ولو لم يتم التوصل إلى اتفاق بهذا الخصوص مع الولايات المتحدة. ونقلت الصحيفة عن روبي ريفلين ( الليكود) قوله إن على رئيس الحكمة الإسرائيلية بينيامين نتنياهو ان يعرض أمام الأمريكيين موقفا حازما في مسألة البناء في القدس ومعاليه أدوميم.