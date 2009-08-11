أبو شهلا يؤكد عبر "فلسطين اليوم" أن نتائج الانتخابات مريحة وينفي حدوث تزوير

فلسطين اليوم- رام الله

اعتبر الدكتور فيصل أبو شهلا، النائب في المجلس التشريعي عن "فتح" اليوم الثلاثاء، أن النتائج شبه النهائية لانتخابات اللجنة المركزية لحركته، عظيمة وشكلت راحة تامة لأبناء حركته، الذين اعتبروها تمثيل حقيقي لهم.

وأوضح أبو شهلا في حديث لـ"فلسطين اليوم"، أن هذه النتائج مريحة لأبناء الحركة، حيث أفرزت قيادة ذات خبرة، انتظرها أبناء الحركة كما انتظرها الكل الفلسطيني، كما تعد هذه الأسماء هي خيار الكادر الفتحاوي.

وفي تعليقه على اتهام بعض قيادات الحركة المؤتمر بالتزوير، نفى الدكتور أبو شهلا، أن يكون هناك أي تزوير، مبيناً أن ماحدث هو في عملية التصويت، حيث امتدت عملية التصويت حتى التاسعة مساءً.

وقال أبو شهلا:"ماجرى هو أن المتصلون أرهقوا من العمل فذهبوا لبيوتهم لأخذ قسط من الراحة، ولكن تم تمديد وقت التصويت عبر الهاتف وجرى الاتصال بهم، حتى القيادات التي ذكرت أسمائها عبر وسائل الإعلام تم الاتصال بها والذين أكدوا أنهم أدلوا بأصواتهم، مشدداً على أنه لا يوجد أي عضو فتحاوي تم تهميشه.

وجدد أبو شهلا تأكيده، أن نتائج الانتخابات شكلت ثوباً فلسطينياً مثل الكل الفلسطيني بكافة ألوانه، خاصةً بعد هذا الوقت الطويل على عقد المؤتمر.

وكانت النتائج غير الرسمية وشبه النهائية لانتخابات اللجنة المركزية لحركة "فتح" أظهرت فوز كل من محمد دحلان وجبريل الرجوب ومروان البرغوثي وصائب عريقات وسلطات أبو العنين وتوفيق الطيراوي.

ويستدل من النتائج التي رشحت من قاعة فرز الأصوات في قاعة تراسنطا في مدينة بيت لحم بجنوب الضفة الغربية، حيث عُقد مؤتمر حركة "فتح" السادس، أنه وبعد فرز 90 في المائة من الأصوات المقترعة في انتخابات اللجنة المركزية لحركة "فتح"، أن اللجنة المركزية ستتغير كثيرا وسيطرأ عليها تبديلات.

وبحسب المعلومات شبه النهائية؛ فإن من بين الشخصيات التي ستبقى محتفظة بمكانها في مركزية "فتح" هي أبو ماهر غنيم، سليم الزعنون، الطيب عبد الرحيم.

في حين ذكر أن من أبرز الأسماء الجديدة التي يتوقع لها الحصول على عضوية اللجنة المركزية، فهي: محمود العالول، جبريل الرجوب، مروان البرغوثي، حسين الشيخ، سلطان ابو العينين، توفيق الطيرواي، محمد دحلان، ناصر القدوة، صائب عريقات، جمال محيسن، عزام الاحمد.