اكتشاف خمس حالات بانفلونزا الخنازير ووزير الصحة يدعو لتأجيل العمرة

فلسطين اليوم: غزة

اكتشفت وزارة الصحة في رام الله اليوم الأحد خمس حالات جديدة مصابة بانفلونزا الخنازير عقب عودتهم من أداء العمرة.وقالت المصادر الطبية أن عدد المصابين بانفلونزا الخنازير ارتفع إلى 92 إصابة.يذكر أن مصاب بالفايروس توفي بعد اكتشاف حالته وكان عائداً من السعودية بعد أداء مناسك العمرة الأسبوع الماضي.

من جهته دعا وزير الصحة د. فتحي أبو مغلي، المواطنين إلى تأجيل العمرة لهذا العام. على قاعدة "لاضرر ولا ضرار" وهو بذلك يشير إلى احتمال إصابة المعتمرين لهذا الفيروس أثناء رحلة العمرة ونقلهم الفيروس للمواطنين في الأراضي الفلسطينية.