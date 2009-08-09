بعد تراجع مؤتمر فتح عن فرض عقوبات على حماس.. توقعات باستئناف الحوار أواخر الشهر الحالي

فلسطين اليوم – غزة

توقعت مصادر فلسطينية مطلعة أن يستأنف الحوار الفلسطيني الداخلي أواخر الشهر الحالي في القاهرة.

وعلمت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية أن توجه المؤتمر العام لحركة فتح إلى عدم فرض عقوبات على قطاع غزة في أعقاب منع «حماس» نشطاء «فتح» من المشاركة في أعمال المؤتمر، يأتي من أجل تهيئة الظروف أمام استئناف الحوار.

وأكدت مصادر فلسطينية أن تراجع مؤتمر فتح عن فرض عقوبات على حماس، على الرغم من التهديدات الكثيرة التي أطلقها قياديون في الحركة، يأتي من أجل إفساح المجال لاستئناف الحوار. واستدركت المصادر أن استئناف الحوار لا يعني، بحال من الأحوال، أن الطرفين جاهزين للتوصل لأي اتفاق في ظل اتساع الفجوة في المواقف من القضايا الخلافية بينهما.

وكان قادة فتح قد هددوا، عشية انعقاد مؤتمر الحركة، بفرض عقوبات قاسية على حماس، ردا على قرارها منع نشطاء الحركة من الوصول للمؤتمر في بيت لحم. وألمح عدد من القادة إلى إمكانية توقف السلطة عن تغطية مستحقات الكهرباء والماء في القطاع.