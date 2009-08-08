إصابة 11 مواطناً بجروح مختلفة في حريق كبير شمال القطاع

فلسطين اليوم: غزة

أصيب 11 موطنا بينهم ستة من رجال الإطفاء بحروق واختناق، جراء محاولتهم إطفاء حريق كبير نشب في مخزن للوقود لمواطن من عائلة "حلاوة" بالقرب من مركز شرطة جباليا، شمال قطاع غزة.

وأوضح المكتب الإعلامي التابع للدفاع المدني أن مخزن الوقود كان محاطا بأعشاب و"تبن" الأمر الذي ساعد في اشتعال النيران وزيادة حجمها.

وأعربت إدارة الأمن والسلامة بالدفاع المدني، عن بالغ أسفها لعدم استجابة المواطنين لدعواتها بعدم تخزين مواد الوقود والبترول بالقرب من الأماكن السكنية، وأكدت في ذات الوقت أنها لن تتهاون مع المخالفين، والذين يستهترون بحياة المواطنين في مقابل تحقيق مصالحهم الذاتية.