إلغاء الجلسة الصباحية لمؤتمر فتح السادس لتمكين المشاركين من الصلاة بالأقصى

فلسطين اليوم-بيت لحم

قررت رئاسة المؤتمر الحركي السادس لحركة التحرير الوطني الفلسطيني/فتح، إلغاء الجلسة الصباحية لهذا اليوم.

ويعود سبب الإلغاء لرغبة أعضاء الساحات الخارجية من الصلاة بالأقصى، علما بأن الترتيبات الخاصة بذلك قد أنجزت بالفعل.

وبلغ عدد المرشحين في انتخابات المؤتمر السادس لحركة فتح بلغ حتى منتصف الليلة الماضية 493 للمجلس الثوري و86 للجنة المركزية للحركة.

وستتواصل عملية الترشح للانتخابات حتى ساعات ظهر اليوم، فيما يتم في المساء فتح باب الاعتراض والطعن بالمرشحين، ليتم في وقت لاحق الاعلان عن موعد الانتخابات، علما بأن غالبية لجان المؤتمر أنهت عملها.