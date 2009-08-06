أبو الغيط: الإجراءات الإسرائيلية في القدس غير مشروعة ويجب وقفها بشكل فوري

فلسطين اليوم: وكالات

شدد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط اليوم، على عدم مشروعية أي إجراءات إسرائيلية متطرفة في القدس، وطالب بوقفها بشكل فوري استنادا لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وكذلك المواقف المعلنة لأعضاء اللجنة الرباعية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير حسام زكي في تصريح صحافي اليوم، إن تأكيد أبو الغيط جاء في رسائل عاجلة بعث بها إلى كل من السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون وأعضاء اللجنة الرباعية الدولية طالبهم فيها بالتدخل من خلال الضغط على إسرائيل لوقف الإجراءات التي تتخذها ضد أسرتين فلسطينيتين بطردهم من منازلهم في القدس الشرقية.

وأوضح زكي ان أبو الغيط أكد في الرسائل التي بعث بها أن مصر تشعر بقلق بالغ من المحاولات الإسرائيلية لتغيير الواقع على الأرض في مدينة القدس، مشدداً في هذا الصدد على أن القدس المحتلة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة التي يحظر على سلطة الاحتلال بأي شكل تغيير وضعها.

وأضاف إن أبو الغيط حذر في رسائله من التداعيات السلبية التي يمكن أن تنتج عن التطورات التي تسببها الإجراءات الإسرائيلية والتي لا تتوافق مع الجهود المبذولة لاستئناف مسيرة السلام.