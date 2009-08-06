وزير السياحة: تصريحات الضباط حول التوتر في الشمال يضر بالسياحة في إسرائيل

فلسطين اليوم: القدس المحتلة

طالب وزير السياحة الإسرائيلي ستس ميسجينيكوب من وزير الجيش إيهود باراك لجم الضباط الذين يتحدثون عن احتمالات انفجار الأوضاع على الحدود الشمالية وأن حزب الله يمتلك صورايخ تصل إلى تل أبيب, لأن ذلك حسب اعتقاده يضر بمستوى السياحة في إسرائيل.

وأشار وزير السياحة إلى أن هذه التصريحات من شأنها أن تلحق ضررا بالغا بموسم السياحة في إسرائيل بالوقت الذي تحاول فيه إصلاح الأضرار التي لحقت بقطاع السياحة عقب حرب غزة, إلى جانب الأزمة الاقتصادية الأمر الذي أضر بشكل ملموس بصورة إسرائيل كدولة سياحية آمنة.

ومن الجدير بالذكر أن السياحة تعد رافدا هاما للاقتصاد الإسرائيلي في ظل الأزمة الاقتصادية.