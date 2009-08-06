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صحيفة: حماس أجرت تجربتين ناجحتين لصواريخ بعيدة المدى

  • 17:06 - 06 اغسطس 2009
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فلسطين اليوم: غزة

زعم مسئول أمني إسرائيلي رفيع المستوى أن حركة حماس أجرت تجربتين ناجحتين لإطلاق صواريخ متطورة ذات مدى بعيد تم إطلاقهما على عرض بحر غزة خلال الأسبوع الماضي.

وأشارت صحيفة "معاريف" العبرية إلى أن العديد من المسئولين في أجهزة الأمن الإسرائيلي يؤكدون سعي الفصائل الفلسطينية إلى تطوير صواريخ جديدة.

وزعم مسئول في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي أن حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية تعمل منذ نهاية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة على زيادة مخزونها من الأسلحة المتطورة بعيدة المدى.

وكان رئيس لواء الأبحاث في جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "يوسي بايدس" قال قبل أيام: إن "حماس تعمل على تطوير مدى الصواريخ التي تمتلكها، كما تمتلك صواريخ تصل منطقة غوش دان (تل أبيب الكبرى) في مركز فلسطين المحتلة عام 1948.

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