برهوم: حماس طلبت من مصر أن يكون 25 آب موعدا للمصالحة الوطنية

فلسطين اليوم-غزة

قالت حركة حماس إنها أبلغت مصر بضرورة أن يكون الخامس والعشرين من آب الجاري موعدا لتوقيع اتفاق المصالحة الوطنية، وليس لجولة حوار جديدة بين فتح وحماس.

وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس في حديث صحفي": "إن حماس تحرص على أن لا تتكرر جلسات الحوار غير المجدية، ونحن معنيون بأن ينتهي الانقسام الداخلي بأقرب وقت ممكن".

وأشار برهوم إلى أن حركة حماس طالبت في رسالة قدمتها للجانب المصري بأن تعمل القاهرة منذ الان وحتى ذلك التاريخ لتذليل كافة العقبات، مضيفا "يجب أن يكون التوقيع على أساس خروج كافة المعتقلين السياسيين من أجهزة الأمن في الضفة".