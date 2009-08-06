فتح باب الترشيح لعضوية « المركزية » و« الثوري » اليوم

فلسطين اليوم-بيت لحم

أرجأ المؤتمر السادس لحركة فتح المنعقد في مدينة بيت لحم فتح باب الترشيح لعضوية اللجنة المركزية والمجلس الثوري الى اليوم (الخميس) بعد ان كان مقررا امس.

وقال نمر حماد، مستشار الرئيس ، لـ صحيفة "الأيام": "اتوقع ان يفتح باب الترشيح (اليوم)".

واشار الى ان الجلسة المسائية للمؤتمر امس، شهدت عدة مداخلات حيث تحدث عدد كبير من اعضاء المؤتمر عن مختلف القضايا.

وذكر ان اللجان بدأت اعمالها حيث ستبحث في مختلف القضايا سواء السياسية او الاوضاع الداخلية للحركة وموضوع غزة والقضايا المالية والاقتصادية والنظر في النظام الداخلي للحركة وغيرها من القضايا مشيرا الى انه تم الاتفاق على ان تستعين هذه اللجان بأعضاء اللجنة المركزية للحركة في حال الحاجة الى معلومات.