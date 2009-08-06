إسرائيل: 20 الف إسرائيلي يحملون فيروس انفلونزا الخنازير

فلسطين اليوم-القدس

كشفت وزارة الصحة الإسرائيلية ان أكثر من 20،000 من الاسرائيليين قد اصيبوا بعدوى انفلونزا الخنازير ، لكن الغالبية العظمى منهم وصفت اصابتهم بالخفيفة .

وتقتصر الاختبارات المعملية الان على المرضى في المستشفيات والمناطق الجغرافية على نطاق أوسع خوفا من تفشي المرض.

وافادت الوزارة أن ما يقرب من 920 اسرائيليا اصيبوا في الاسبوع بالمرض فيما لقاحات انفلونزا الخنازير سوف تتاح للجميع في حال توفرها وفقا لما صرح به رئيس الوزراء نتنياهو .

يشار الى ان الأكثر انتشارا في حالات انفلونزا الخنازير قد وردت في مدن نهاريا ونتانيا ، وموديعين ، وبيت شمش وفي المستوطنات اليهودية في جنوب الضفة الغربية وفي حيفا وضواحيها ، وكذلك في الخضيرة ، وريشون ليتسيون ، رحوفوت ، والقدس وبئر السبع. لكن في تل ابيب لم تكتشف اصابات حتى اللحظة.

وقال أمنون كيرو ،رئيس جمعية طب الاطفال " أنه في الوقت الراهن فان انفلونزا الخنازير أكثر انتشارا بين الأطفال وعلى الرغم من المخاوف العامة من ارتفاع انتشار انفلونزا الخنازير ،فان دان انجلهارد رئيس فريق الوزارة يقول "ان الوضع مع المرض لم يتغير وأن الشباب هم أكثر تعرضا للخطر والأطفال وأنه ليست هناك حاجة لاتخاذ إجراءات على نطاق واسع في رياض الأطفال أو بفرض قيود على فتح المدارس في الشهر المقبل".