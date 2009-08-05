خلال يوليو.. مقتل 9 مواطنين في حوادث السير في الضفة الغربية

فلسطين اليوم- رام الله

أعلنت الشرطة في حكومة رام الله اليوم الأربعاء، أن إدارة المرور في الشرطة سجلت خلال الشهر الماضي 425 حادث سير نتج عنها 629 إصابة تنوعت بين 9 حالات وفاة و16 إصابة خطيرة و 533اصابات بسيطة و 80 إصابة متوسطة.

وأشار المكتب الإعلامي في الشرطة، إلى أن الشرطة في جميع المحافظات سجلت 8649 مخالفة مرورية متنوعة وفحصت 32768 مركبة وبعد الفحص تم تنزيل 197 مركبة عن الشارع وإتلاف 68 مركبة وحجز 334 مركبة.

ووضح بيان المكتب الإعلامي أن نسبة الوفيات في شهر حزيران كانت 17 حالة وفاة وانخفضت في شهر تموز لتصل إلى 9 حالات وذلك بفضل القوانين التي أخذت الشرطة تطبقها على الأرض مثل ربط حزام الأمان ومنع استعمال الجوال أثناء القيادة واكدت الشرطة أن اغلب حالات الوفاة يكون سببها عدم ربط حزام الأمان والذي يتسبب أثناء التصادم إلى تطاير الأشخاص من الشبابيك أو الصدام في زجاج المركبات.

وقال بيان المكتب الإعلامي أن إنساننا في هذا البلد ثروتنا وأن حوادث السير تعمل على إعاقة التنمية لأنها تؤثر بشكل مباشر على الإنسان الذي يعد الركيزة الأساسية في البناء والتطوير والتنمية.

وأهابت الشرطة بالمواطنين ضرورة التقيد بالقوانين وتعليمات رجال المرور وذلك لسلامتهم وراحتهم