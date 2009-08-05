« رمزي صالح » رفض المشاركة أمام برشلونة بسبب وجود لاعب « اسرائيلي »

القاهرة/ ذكرت تقارير إعلامية مصرية أن حارس مرمى المنتخب الوطني المحترف في الأهلي، رمزي صالح، رفض المشاركة في الشوط الثاني من مباراة فريقه أمام برشلونة مؤخرا بسبب وجود لاعب إسرائيلي في صفوف النادي الكاتالوني.

وذكرت قناة "مودرن سبورت" أمس في احد برامجها الرياضية، أن صالح طلب إعفاءه من المشاركة بعد إصابة الحارس الأساسي أمير عبد الحميد، بسبب وجود اللاعب "الإسرائيلي" جاى اسولين داخل الملعب مع برشلونة، الأمر الذي دفع مدرب الأهلي حسام البدري لإقحام الحارس الثالث احمد عادل عبد المنعم.

وبحسب القناة المصرية فإن البدري تفهم موقف صالح، رغم حاجة الفريق له عقب الإصابة المفاجئة التي لحقت بأمير عبد الحميد، والغياب الطويل للحارس الثالث أحمد عادل المنعم، لكن الأخير ظهر بصورة جيدة في المباراة بخلاف المتوقع.

يذكر ان المباراة أقيمت في السادس والعشرين من الشهر الماضي في العاصمة البريطانية لندن ضمن بطولة "ويمبلي" الدولية، وخسرها الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد