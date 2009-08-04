ليفربول يوافق على بيع ألونسو لريال مدريد

ليفربول/ أعلن نادي ليفربول الإنكليزي لكرة القدم اليوم الثلاثاء أنه وافق على بيع لاعب الوسط الإسباني الدولي تشابي ألونسو إلى ريال مدريد.

وأوضح ليفربول في بيان بموقعه على الإنترنت أن ألونسو (27 عاماً) سوف ينتقل إلى صفوف ريال مدريد الإسباني بعد اجتياز الفحص الطبي، ولم يتسن الحصول على معلومات بشأن القيمة المادية للصفقة.

وقال بيان ليفربول بموقعه على الانترنت: "أكد نادي ليفربول لكرة القدم اليوم أنه توصل إلى اتفاق بشأن رحيل لاعبه تشابي ألونسو من الفريق إلى ريال مدريد الإسباني بعد أن يجتاز الفحص الطبي"، وأضاف البيان: "لن يتم الإفصاح عن البنود المادية للصفقة".

وسبق لرافاييل بينيتيز مدرب ليفربول أن رفض مراراً التخلي عن مواطنه الذي وصل إلى النادي الانكليزي في آب/أغسطس عام 2004 قادماً من ريال سوسييداد لقاء 15 مليون يورو.

وسيخضع ألونسو غداً الأربعاء إلى الفحص الطبي الروتيني قبل تقديمه رسميا.

وبات ألونسو سادس لاعب يعزز ريال مدريد صفوفه به هذا الموسم، بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي كاكا والفرنسي كريم بنزيمه وراؤول البيول وألفارو أربيلوا.

وألمحت وسائل الإعلام الإنكليزية إلى أن الصفقة حصلت لقاء 32 مليون يورو وأن الإيطالي ألبرتو أكيلاني سيخلف ألونسو، كما تحدثت عن إمكانية ضم الدنماركي كريستيان بولسن من يوفنتوس.

ريال مدريد يعلن استغناءه عن سالغادو

أعلن نادي ريال مدريد وصيف الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن المدافع ميشال سالغادو ترك بطريقة ودية النادي الذي دافع عن ألوانه منذ عشرة أعوام.

وأذاع ريال مدريد بياناً في موقعه على شبكة الإنترنت جاء فيه: "توصل ريال مدريد وميشال سالغادو إلى اتفاق يقضي بوضع حد لمواصلة التعامل بين الطرفين".

وكان سالغادو أبرز اللاعبين المخضرمين في ريال مدريد وقد انضم إلى الفريق عام 1999 قادماً من سلتا فيغو، علماً أن عقده مع الفريق كان سينتهي عام 2011.

وساهم سالغادو (33 عاماً) في فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا (2000 و2002) وكأس القارات (2002) وكأس السوبر الأوروبية (2002) وبطولة الدوري المحلي (2001 و2003 و2007 و2008) وكأس السوبر الإسبانية (2001 و2003 و2008).

ويترافق إعلان رحيل سالغادو مع انتقال الدولي الإسباني تشابي ألونسو إلى ريال مدريد قادماً من ليفربول الإنكليزي.