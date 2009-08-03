وصول اللجنة الدولية إلى القاهرة للتحقيق في الممارسات الاسرائيلية ضد الفلسطينيين

فلسطين اليوم-وكالات

وصلت إلى القاهرة اليوم الاثنين لجنة الامم المتحدة للتحقيق في الممارسات الاسرائيلية ضد الفلسطينيين في الاراضي المحتلة قادمة من فيينا في بداية جولة بالمنطقة تشمل مصر والاردن ولبنان وسوريا.

وتضم اللجنة سبعة أعضاء برئاسة السفير علي بن حمدون مندوب ماليزيا بالامم المتحدة حيث يلتقي الوفد خلال زيارته لمصر وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط.

وستقوم اللجنة بتسجيل شهادات لشهود عيان فلسطينيين وعرضها على المجتمع الدولي بالامم المتحدة والعمل من أجل تطبيق القرارات المتعلقة بحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.