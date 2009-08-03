ميتشيل: تلقينا ردود فعل إيجابية من العرب إزاء الخطوات تجاه إسرائيل

فلسطين اليوم-القدس

يسعى المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، باراك أوباما لتبديد التوتر بين إسرائيل والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن «فهم الموقف الأمريكي في إسرائيل غير دقيق». كما قال إن الولايات المتحدة تلقت ردود فعل إيجابية من قادة الدول العربية على طلب الولايات المتحدة باتخاذ خطوات تجاه إسرائيل لبناء الثقة.

وتحدث ميتشيل عن بعض ما أسماها الأمور التي تفهم خطأ في سياسات الولايات المتحدة، وقال في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" إن «إحدى المفاهيم الخاطئة هي أن كل شيء يدور حول المستوطنات- نحن ببساطة نطلب من الإسرائيليين العمل كما نطلب من كافة الأطراف".

وأضاف: " ثمة مفهوم خاطئ آخر برأيي – وهو الإدعاء بأن الدول العربية رفضت طلب رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما باتخاذ خطوات تقود إلى التطبيع مع إسرائيل. ففي محادثاتنا تلقينا ردود فعل إيجابية، إرادة للعمل وتصريحات علنية من الرئيس المصري وولي العهد البحريني".

وأشار ميتشيل على أن وزارة الخارجية الأمريكية ستطلق في الأسابيع القريبة حملة إعلامية في إسرائيل والدول العربية تشمل أيضا مقابلات تلفزيونية مع الرئيس أوباما.