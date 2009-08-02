ميدو وزكي وشيكابالا سيشكلون ثلاثياً هجومياً ضارباً للزمالك

القاهرة/ أشاد ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك بانضمام أحمد حسام "ميدو" مهاجم ميدلسبره على سبيل الإعارة.

وقال عباس في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأبيض: "انضمام ميدو سيشكل ثلاثي خطير في هجوم الزمالك بجوار عمرو زكي وشيكابالا".

وكان الزمالك قد أوضح يوم السبت أن زكي استقر على البقاء في النادي وعدم انتظار أي عروض للاحتراف الخارجي.

وأضاف عباس "أتوقع أن يكون الزمالك الداعم الأساسي للمنتخب المصري في الفترة المقبلة".

ومن جانبه، شدد ميدو قبل انضمامه إلى الزمالك على ضرورة بقاء زكي لتكوين خط هجومي جيد.

إلى ذلك، أكد مصطفى المنيري طبيب الفريق الأبيض أن الإصابة التي تعرض لها زكي أمام الجونة في مباراة ودية لن تمنعه عن المشاركة أمام إنبي في أول مباريات الفريق في الدوري الممتاز.

وأوضح المنيري أن زكي سيعود لتدريبات الفريق يوم الأحد بعد شفاءه من إصابة بشد في العضلة الخلفية.