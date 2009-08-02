باراك يدافع عن قرار السماح لأعضاء حركة « فتح » في الخارج بالوصول إلى الضفة

فلسطين اليوم : ترجمة خاصة

دافع وزير الجيش الإسرائيلي أيهود باراك اليوم عن قرار الدوائر المختصة السماح لأعضاء حركة "فتح" في الخارج بالوصول إلى الضفة الغربية لحضور المؤتمر السادس، واصفاً ذلك بالقرار الصحيح.

وجاءت أقوال باراك تلك تعقيباً على الانتقادات التي وجهتها جهات حزبية وسياسية إسرائيلية مختلفة إلى هذا القرار لا سيما بعد نشر مقاطع من مشروع البرنامج السياسي الجديد لحركة "فتح" الذي يرفض الاعتراف بيهودية إسرائيل.

وعلى صعيد متصل أعرب الوزراء في حكومة نتنياهو ليمور ليفنات ويولي ادلشتاين ودانئيل هرشكوفيتس عن أسفهم لرفض حركة "فتح" الاعتراف بيهودية إسرائيل من خلال مشروع البرنامج السياسي المطروح على المؤتمر السادس.