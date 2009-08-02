الطقس: درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام اليوم وغدا

فلسطين اليوم - رام الله

تنبأت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم، حاراً نسبياً مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة بحدود 3 درجات مئوية وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج

وتوقعت أن يبقى الجو غدا، حاراً نسبياً و يطرأ ارتفاع طفيف أخر على درجات الحرارة والتي تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3-4 درجات مئوية وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

أما يوم الثلاثاء المقبل فمن المتوقع أن يبقى الجو كذلك حاراً نسبياً ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة والتي تبقى أعلى من معدلها السنوي العام وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.