البردويل: ما يحدث لأبناء « حماس » في الضفة ستجد « فتح » أمثاله في غزة

فلسطين اليوم - غزة

حذرت حركة "حماس" من الاستمرار باستهداف قادتها وعناصرها في الضفة من قبل حركة "فتح"، مؤكدة أنها "ستتعامل مع ذلك بالمثل".

وقال الدكتور صلاح البردويل الناطق باسم كتلة "حماس" البرلمانية، خلال حفل تكريم لأهالي شهداء شمال حي الصبرة بغزة: "إن ما يحدث لأبناء حماس في الضفة الغربية المحتلة ستجد حركة "فتح" أمثاله في غزة، وإن هزيمتهم أمام الشعب قادمة لا محالة".

وشدد على أهمية الثبات والصمود في وجه الاحتلال، مؤكداً على أن "هذه الدماء هي التي عبّدت طريق الصمود والتحدي، والشهداء هم الذين خطو طريق النصر والتمكين".

وقال: "إن مشروع المقاومة تعرض للعديد من الفتن سواء من القريب أو البعيد منذ اتفاق أسلو وحتى الآن ممثلاً بالهجمة الشرسة ضد حركة حماس بالضفة، والتآمر عليها من خلال المشاركة في فرض الحصار، وما زال التآمر مستمر وبأسماء مختلفة ظانين أنهم سيصلون إلى القضاء على القضية الفلسطينية، فخاب ظنهم ولقد انكشف الأمر على حقيقته فقد انتهى مشروعهم الوطني والسياسي".

وأوضح أن حركة "فتح" كانت تطالبهم في جولات الحوار بالاعتراف بإسرائيل، وقال: "إن كان الحوار وسيلة لتركيعنا فلا نامت أعين الجبناء فلن يأخذوا منا شيئا بالقوة"، على حد تعبيره.