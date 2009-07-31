قريبا ..شركة خلوية منافسة لجوال في الأراضي الفلسطيني

فلسطين اليوم – رام الله

قال د. صائب عريقات اليوم ان اسرائيل سمحت هذا الأسبوع للشركة الوطنية الفلسطينية للهواتف الخلوية من العمل في الأراضي الفلسطينية لتصبح بذلك ثاني شركة فلسطينية في هذا المجال. وأوضح عريقات ان اسرائيل قامت بتخصيص التذبذبات التي ستستخدمها الشركة الوطنية وذلك بعد فترة انتظار استمرت حوالي عام وبعد تدخل مبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير في الموضوع.

وأشار عريقات مع ذلك الى انه ما زالت هناك اجراءات اخرى يجب اتخذها قبل أن تتمكن الشركة الوطنية من مباشرة عملها.