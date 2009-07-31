ميونيخ يهزم يونايتد ويتوّج بلقب كأس أودي

ميونيخ/ أحرز بايرن ميونيخ الألماني لقب بطل كأس أودي الودية في كرة القدم بتغلبه على مانشستر يونايتد الإنكليزي 7-6 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي في المباراة النهائية اليوم الخميس على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ.

وكانت أول فرصة خطرة لبايرن ميونيخ عندما سدد ماريو غوميز كرة قوية لامست العارضة في الدقيقة 12، ورد مانشستر يونايتد بتسديدة قوية لمهاجمه البلغاري ديميتار برباتوف ارتدت من القائم في الدقيقة 42.

وكان مانشستر يونايتد صاحب الأفضلية في الشوط الثاني لكن دون خطورة على مرمى الفريق البافاري باستثناء تسديدة قوية لمايكل أوين بين يدي الحارس مايكل رينسينغ.

بوكا جونيورز يحل ثالثاً

وعلى الملعب ذاته، أنهى بوكا جونيورز الأرجنتيني مشاركته في الدورة في المركز الثالث بتغلبه على ميلان الإيطالي 4-3 بركلات الترجيح (الوقت الأصلي 1-1).

وكان ميلان البادىء بالتسجيل عبر البرازيلي تياغو سيلفا في الدقيقة 27، ونجح بوكا جونيورز في إدراك التعادل عبر لوكاس فياتري بضربة رأسية من مسافة قريبة في الدقيقة 87.