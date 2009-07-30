وزارة الاقتصاد بغزة تطلق حملة لفحص مضخات الوقود

فلسطين اليوم: غزة

واصلت وزارة الاقتصاد الوطني في حكومة غزة حملة لفحص معايير الموازين في محافظات الوسطى، وتواصل أعمال الدورة الثانية من الفحص الفني للفترة الخاصة بشهر آب/أغسطس القادم لإعادة ضبط مضخات الوقود في المحطات.

وأفاد نائب مراقب الموازين والمكاييل حمدان رضوان أن الدورة السابقة كانت للتحقق من صحة ودقة الكيل في مضخات الوقود وفحص المضخات الخاصة بجميع محطات الوقود في القطاع.

ونبّه رضوان أصحاب محطات الوقود للالتزام بالحفاظ على سلامة الختم والإبلاغ فوراً عن أي خلل أو عطل، داعياً إلى التعاون مع مفتشي الوزارة.

من جهةٍ أخرى، أعلنت الوزارة استعدادها لاستقبال شكاوى المواطنين حول خدمات كيل لتقوم الوزارة بواجبها على أكمل وجه، وأنها على استعداد كامل لاستقبال الشكاوي بمقرات الوزارة المنتشرة في القطاع أو الاتصال على هاتف 2825606 أو جوال 0597800132.