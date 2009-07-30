تقرير: الصادرات الإسرائيلية تراجعت 20 % خلال 2009

فلسطين اليوم-القدس

أفادت معطيات إسرائيلية حديثة بتراجع الصادرات في النصف الأول من العام 2009 بنسبة الثلث تقريباً، في ظل تقديرات بأن نسبة التراجع في الصادرات للعام 2009 لن تقل عن 20 في المائة.

وأشار معهد الصادرات الإسرائيلي إلى أن الصادرات في النصف الأول من العام الحالي بلغت 21.8 مليار دولار ما يشكل تراجعاً بنسبة 34 في المائة مقارنة بالعام الماضي. موضحاً أن الهبوط الأكبر في الصادرات كان في مجال صناعة الماس حيث بلغت 55 في المائة من مثيلتها في العام الماضي وحققت صادرات بمبلغ 5.1 مليارات دولار فقط.

وأوضح التقرير الصادر عن المعهد أن الصادرات الإسرائيلية إلى أوروبا تراجعت في النصف الأول من العام الحالي من 30.2 في المائة من مجموع الصادرات في النصف الأول من العام 2008، إلى 27.5 في المائة هذا العام. وقد زادت الصادرات لدول أمريكا اللاتينية، التي تشتري أسلحة من إسرائيل، من 34.1 في المائة العام الماضي، إلى 36.2 في المائة هذا العام. وقد انخفضت الصادرات الإسرائيلية لدول آسيا.

ويظهر تحليل معطيات الصادرات الإسرائيلية أن هناك على العموم تراجعاً في تصدير البضائع الإسرائيلية إلى 46 دولة وزيادة في الصادرات إلى دول مثل كولومبيا (التي أبرمت مؤخراً صفقة شراء طائرات "كفير" بمبلغ 150 مليون دولار) ومصر وأذربيجان. وتشير هذه المعطيات إلى أن الصادرات لكولومبيا ازدادت بنسبة 34 في المائة، في حين أن الزيادة مع مصر كانت فقط بحدود 2 في المائة، وكذا الحال مع أذربيجان.