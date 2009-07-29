حالة الطقس: انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة اليوم وغدا

فلسطين اليوم-غزة

تتوقع دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان يكون الجو اليوم الاربعاء حاراً نسبياً ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لكن تبقى اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم غدا الخميس صيفياً عادياً ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح جنوبية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويستمر الجو الجمعة صيفياً عادياً ولا يطرأ اي تغير على درجات الحرارة والتي تبقى حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

القدس: 30-21 /29-20 /29-20

بيت لحم: 30-21 /29-20 /29-20

رام الله: 29-20 /28-19 /28-19

طولكرم: 31-23 /30-22 /30-22

نابلس: 32-22 /30-21 /30-21

قلقيلية: 31-23 /30-22 /30-22

جنين: 34-24 /33-23 /33-23

سلفيت: 30-21 /29-20 /29-20

طوباس: 33-23 /32-22 /32-22

غزه: 30-23 /29-22 /29-22

الخليل: 29-19 /28-19 /28-19

خانيونس: 30-23 /29-22 /29-22

أريحا: 40-25 /38-24 /38-24

رفح: 31-22 /30-21 /30-21