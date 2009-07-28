كارثة جديدة ترفع عدد ضحايا الأنفاق خلال 48 ساعة لـ8 آخرهم مبعد من الضفة لغزة

فلسطين اليوم-غزة

استيقظ سكان مدينة رفح جنوب القطاع صباح اليوم ,على فاجعة جديدة بعد أن انشغلوا حتى ساعات المساء بالأمس بلملمة جراحهم جراء انهيار نفق ومقتل 7عمال وإصابة 9 آخرين,حيث أصابهم حالة من الفزع فور سماعهم انهيار نفق جديد ومقتل مواطن كحصيلة أولية وفقدان ستة آخرين.

وأكد معاوية حسنين رئيس اللجنة العليا للإسعاف والطوارئ في حديث خاص لفلسطين اليوم ان القتيل أيمن جمال ابو سمك "32 عاما أحد الأسرى المبعدين من الضفة الغربية إلى قطاع غزة قبل خمسة أعوام " ليرفع عدد ضحايا الأنفاق خلال يومين لـ8 قتلى و9اصابات وستة مفقودين.

وقال حسنين أن الأنفاق أصبحت تشكل خطرا على حياة المواطنين خصوصا بعد تكرارا انهيار نفقين خلال 48 ساعة ومقتل وفقدان العشرات مما يدق ناقوس الخطر امام الجهات الحكومة لاتخاذ خطوات جادة لتوفير السلامة للعمال في الانفاق.

وأوضح حسنين ان البحث لايزال جاري عن ستة مفقودين في النفق المنهار أسفل الشريط الحدودي بمنطقة القصاص في محافظة رفح جنوب قطاع غزة, بعد أن تم العثور على جثة أبو سمك وتحويلة لمستشفى ابو يوسف النجار .

واشارت المصادر الطبية ان عدد القتلى جراء انهيارالأنفاق منذ بدء الحصار المفروض على قطاع غزة ل110 قتيل وعدد كبير من الإصابات جراء الانهيارات والحروق والخنق.